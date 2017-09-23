Милош Ржига: "У "Слована" не бьется сердце, в команде нет ни одного лидера"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Витязя" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда не готова отдавать силы ради победы. Специалист считает, что в клубе нет ни одного лидера.

– "Витязь" заслуженно победил, а нам надо работать, – цитирует "Р-Спорт" Ржигу. – Ребята должны отдавать свою жизнь за победу, а мы не готовы этого делать пока. Все соперники выглядят жестче нас, показывают больше желания. Нет ни одного лидера в команде, все смотрят друг на друга. Лукаш Кашпар? Он не лидер, и никогда им не был. Это неплохая команда, но сердце у нее сейчас не бьется. Ребятам нужно между собой поговорить.