Милош Ржига сообщил, что Джонатан Чичу не войдет в состав "Слована" на новый сезон

Главный тренер "Слована" Милош Ржига сообщил, что нападающий Джонатан Чичу не войдет в состав команды на следующий сезон. Форвард рассчитывал присоединиться к команде в октябре, тогда как сезон в КХЛ стартует 21 августа.

– Мы не можем принять его условия, потому что, я думаю, два первых месяца будут решающими в сезоне, – цитирует Hokej.sk Ржигу. – Для нас это было бы слишком поздно.

Напомним, 36-летний канадский форвард выступал за "Слован" в сезоне-2016/17. В 60 матчах регулярного чемпионата Чичу набрал 37 (13+24) очков при 40 минутах штрафного времени.