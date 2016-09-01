Милош Ржига: "Сочи" – очень сильный соперник"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отдал должное сопернику.

– Мы знали, что "Сочи" – очень сильный соперник и перед матчем понимали, что нам будет очень трудно с ними, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Ржиги. – Мы пытались до последнего момента реализовать все те шансы, которые у нас были. Плюс в очень многих моментах нас спасал голкипер.