07:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "Сочи" – очень сильный соперник"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отдал должное сопернику.

– Мы знали, что "Сочи" – очень сильный соперник и перед матчем понимали, что нам будет очень трудно с ними, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Ржиги. – Мы пытались до последнего момента реализовать все те шансы, которые у нас были. Плюс в очень многих моментах нас спасал голкипер.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Slovan-%E2%80%93-Sochi-Press-konferencija-trenerov-4561

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