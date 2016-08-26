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Милош Ржига: "Слован" проиграл сам себе"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (2:5) посетовал, что сопернику удалось воспользоваться ошибками его подопечных.

– Второй матч на выезде – второе поражение, – приводит официальный сайт "Лады" Слова Ржиги. – Поздравляю хозяев, они сегодня были голоднее нас. "Лада" здорово играла по тактике. Мы же первый период вообще пропустили, не играли так, как хотели. Добавили во втором, а в третьем периоде взяли инициативу, сократили отставание в счете до 2:3. Был момент, чтобы сравнять. Проиграли матч сами себе. Мы не можем так играть на выезде, чтобы команда соперника постоянно ловила наши ошибки в обороне.

– Когда забивали четвертую шайбу, вы были чем-то недовольны…

- Было два нарушения на наших игроках, к тому же игрок "Лады" въехал в нашего вратаря, помешав ему зафиксировать шайбу. Нас сегодня трижды наказывали за нахождение в площади ворот соперника, выносили вбрасывание. Такие шайбы нельзя засчитывать. Но проиграли мы не из-за этого, а из-за других вещей.

– Второй матч "Слован" теряет игроков из-за травм. Что со Смоленаком и получившим сегодня травму Старостой?

– У Смоленака перелом, ему попал в голову Захарчук. У Старосты что-то с коленом, более точно станет ясно по возвращении домой, когда сделаем рентген.

Дополнительная информация

http://hclada.ru/news/press_about_lada/rebyata_sdelali_to_chto_dolzhny_byli_pobedili/

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