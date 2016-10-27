Милош Ржига: "Слован" проиграл матч с ЦСКА сам себе"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от ЦСКА (2:4) рассказал об усилении команды. Ржига отметил, что в игре с армейцами его команда убила сама себя.

– Проиграли этот матч сами себе, ожидали другого уровня игры от ЦСКА, пресса, атак, готовились к этому. Но мы сами себя убили, побоялись не знаю чего. Поэтому заслуженно проиграли.

– Будет ли усиление? Вы говорили, что необходимы нападающие.

– У нас десять игроков из основного состава травмированы. Мы поговорим с руководством, я две недели назад говорил, что надо что-то делать. Но у нас не такой бюджет, чтобы позволить себе тридцать игроков. Но мы будем что-то делать, говорить, когда приедем домой. Мы сегодня спокойно могли играть против сильного соперника. Мы тоже ожидаем паузы, чтобы травмированные ребята вернулись обратно в состав.

– Пока новостей по усилению нет?

– Я не говорил еще с менеджером.

– У вас то Браст, то Погге регулярно привозят голы. Можно что-то с этим сделать?

– Конечно, можно. Или наказать, или сделать результат, который нужен. Так нельзя себя вести, когда у нас шесть моментов, и мы сами себе забиваем. Зачем нам это нужно? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)