Милош Ржига: "Слован" поверил, что может играть против "Авангарда" первым номером"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (4:3) отметил, что его команда очень серьезно готовилась к этому поединку.

– Сегодня нам повезло: мы сумели отличиться в начале и в концовке матча, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Ржиги. – Мы очень серьезно готовились, знали, что "Авангард" занимает первое место в Восточной конференции. Это очень серьезная команда, и я очень рад, что нам сегодня удалось взять три очка.

Сезон длинный, многие игроки травмированы, у нас перед каждым матчем разный состав. Поэтому зачастую приходится наигрывать связки по ходу сезона.

– Вы согласны с тем, что две быстрые шайбы в первом периоде повлияли на итог матча?

– Безусловно, мы сумели притормозить соперника с первых минут и поверили в то, что можем играть против "Авангарда" первым номером. Это всегда хорошо для команды гостей.