Милош Ржига: "Слован" опять проиграл из-за своих детских ошибок"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:5) отметил, что его команде предстоит проделать еще много работы, чтобы выйти на уровень прошлого сезона. Это поражение стало вторым разгромным для братиславского клуба, в первой игре "Слован" уступил СКА со счетом 1:7.

- Мы опять проиграли матч из-за своих детских ошибок, - приводит пресс-служба "Локо" слова Ржиги. - Много удалений в первом периоде. В отличие от прошлой игры, у нас были шансы, много моментов не могли забить. "Локомотив" - очень сильная команда, с мощным катанием, не успевали за соперником в своей зоне. Нам нужно проделать еще много работы, команда в нынешнем составе собралась за неделю до сезона, некоторые игроки еще только должны присоединиться. Думаю, когда "Локомотив" приедет к нам, у нас будет другое настроение и другая команда.

- Вам удастся сделать "Слован" таким, как в прошлом сезоне?

- Я почти уверен. У нас команда поменялась практически на 85 процентов. Первые три недели мы, по сути, готовили молодежную команду. Многие игроки начинали подготовку, выходя из списка травмированных. Уверен, что будет другой "Слован" - и по характеру, и организации. Сегодня двое молодых защитников было – много моментов влияют на результат.