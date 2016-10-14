Милош Ржига: "Слован" был лучше "Витязя" во второй половине встречи"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Витязя" (2:3) подчеркнул, что команде не удалось с первых минут нащупать свою игру. Чешский специалист также отметил, что во второй половине игры "Слован" выглядел сильнее соперника.

- Что сказать, жалко, - цитирует пресс-служба "Витязя" Ржигу. - После последних двух матчей опять очень плохо начали игру. Первый гол пропустили, сразу второй. Весь первый период мы провели не так, как хотелось. Во втором наша игра была уже выше. Готовили серьезные моменты, но жаль не получилось. В том числе и буллит забить. Мы были лучшей командой во второй половине игры. Но лучшие команды не всегда выигрывают.