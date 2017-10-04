Милош Ржига: "Слован" будет собирать очки и дальше"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы над "Северсталью" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда должна была выстоять. По мнению чешского наставника, словаки продолжат набирать очки и дальше.

- Мы рады, что, наконец, получили два очка, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Ржиги. - Мы сначала проигрывали, особенно первый и второй период, очень жаль ошибок, которые были сделаны. Но сегодня мы должны были выстоять. Мы выиграли по буллитам, и будем собирать очки дальше.