Милош Ржига: "С зарплатой все идет по плану, хотя дело не в деньгах"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы над "Спартаком" (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ отметил прогресс Игоря Мусатова. Также он отметил, что выплаты задолженностей игрокам продолжается.

– Недорост попал под силовой прием Голышева в матче с "Автомобилистом". Как его состояние, и что с Сурови, который пришел в команду на несколько матчей, а потом ушел?

– Недорост чувствует себя лучше, чем раньше. Он был на медосмотре в больнице, где провел два или три дня. Врачи сказали, что нельзя ничего делать. Просто отдыхать. У него тяжелое сотрясение мозга. Что касается Сурови, мы договорились до 15 января об аренде с "Банской Быстрицей", потому что в Словакии можно менять игроков до конца января, но они проиграли четыре матча и решили взять его назад.

– У вашей команды пять побед подряд, чем это объяснить?

– Я уже сказал, что мы играем одним составом. Семь защитников играют стабильно. Команда живет, старается. Все с зарплатами идет по плану. Не могу сказать, что в деньгах было дело. У нас десять матчей дома подряд, болельщики помогают. Все идет так, как и должно. Календарь у нас не был таким же хорошим, как у других клубов. Мы можем десять матчей играть дома, потом три недели на выезде.

– Мусатов пришел в команду по ходу сезона. Он сегодня настроился по-особому, или постоянно помогает вам?

– Он пришел чуть-чуть не готовым, поэтому ему не везло. А сейчас ему уже четыре матча везет. Он уже практически главный игрок второго звена. Мусатов добавил в физике, понял, как надо играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)