Милош Ржига: "При мне "Слован" еще не играл так плохо"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (0:6) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист принес извинения болельщикам.

– Первые 10 минут игры показали, что хозяева голодны, – приводит официальный сайт "Слована" слова Ржиги. – Они играли агрессивнее и сильнее. Соперник победил заслуженно. Должен сказать, что "Слован" никогда не играл так плохо под моим руководством. Приношу извинения фанатам. Мы не должны позволять себе так играть.