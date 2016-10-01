01:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "При мне "Слован" еще не играл так плохо"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (0:6) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист принес извинения болельщикам.

– Первые 10 минут игры показали, что хозяева голодны, – приводит официальный сайт "Слована" слова Ржиги. – Они играли агрессивнее и сильнее. Соперник победил заслуженно. Должен сказать, что "Слован" никогда не играл так плохо под моим руководством. Приношу извинения фанатам. Мы не должны позволять себе так играть.

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