Милош Ржига: "При игре в равных составах "Слован" выглядел лучше "Барыса"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:5) отметил, что команда знала, насколько может быть опасен соперник при игре в большинстве. При этом чешский специалист выделил четвертое звено, которое успешно действовало при игре в равных составах.

– Если бы нам позволили играть "5 на 5", мы бы не выглядели плохо, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Ржиги. – Готовились, создавали моменты, но не реализовали. В целом, могу только поздравить хозяев с победой.

– Ваша команда и в равных составах, и в меньшинстве играла очень активно, не скажется ли это на физическом состоянии игроков ближе к концу сезона?

– У нас такая задача на игру была, хозяева хорошо играют в большинстве, у них его было много, знаем, как они организовывают атаки. Поэтому тут должна быть такая активная игра, хоккеисты выполнили установку. Но если играть по 4 минуты втроем против такой команды, конечно, они будут не успевать.

– Кого бы вы отметили в составе обеих команд?

– Мне тяжело говорить. Если бы мы играли в равных составах, мы бы выглядели лучше. Думаю, во втором периоде мы смотрелись лучше соперника. Первое звено забило голы, и когда такой счет, плюс большинство, то у соперника все получается. А если играешь, опасаясь кого-то лишний раз толкнуть, потому что опять отправишься на скамейку, тяжело играется. Поэтому не хочу выделять кого-то из команды соперника, пусть это делает их тренер. Понравилось, как наше четвертое звено играло в равных составах, первые два звена выглядели не так хорошо.