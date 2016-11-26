20:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "Одно удаление во втором периоде разбило всю игру"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Спартака" (2:4) отметил, что его игроки не выполнили задачу. Он рассказал, как вписались в команду Копецки и Мусатов.

– Поздравляю "Спартак" с победой. В первом периоде, если бы мы были командой, вели 3:0 или 4:0. У нас игроки не выполнили задачу, были момент, большинство, но не забросили шайбы. Во втором периоде было одно удаление, которое разбило фактически целую игру. Потом в концовке мы стали ошибаться, а хозяева играли в свой хоккей, тогда как мы делали ошибку за ошибкой, поэтому заслуженно проиграли.

– Как вписались в команду Копецки и Мусатов?

– Мы их брали потому, что у нас много травмированных, некому играть, и они нам помогут в этой ситуации. Но пока ребята не втянулись так, как хотелось бы. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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