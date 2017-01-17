Милош Ржига: "Матч со "Спартаком" был лучшим на выезде в этом году"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после победы над "Спартаком" (3:0) в регулярном чемпионата КХЛ выразил полное удовлетворение игрой команды. Также он назвал стабилизацию состава секретом успеха "орлов" в последних матчах.

– Это был очень серьезный матч в исполнении нашей команды, – сказал Ржига. – Мы играли дисциплинированно по тактике, по движению, играли как команда. Это был лучший наш матч на выезде в этом году. Ребята не дали ничего сделать сопернику.

– "Слован" и в том сезоне, и в этом играл сериями, не было стабильности, но после нового года команда выиграла практически все матчи и в прошлом сезоне, и в этом. Это случайность или дело в подготовке?

– Нет. В том году мы готовились по-другому. В этом сезоне мы были готовы уже раньше. У нас двадцать два игрока было до этого травмировано. Были серьезные проблемы. Один пришел, два ушли. Мы не играли в одном составе. Сейчас начинаем играть одним составом, и это видно сразу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)