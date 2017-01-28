Милош Ржига: "Матч с "Адмиралом" был как игра плей-офф"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Адмирала" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда после второго периода выглядела лучше соперника, однако ей не хватило удачи в реализации. Братиславский клуб идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, "Адмирал" занимает 8-ю строчку на "Востоке".

– Я думаю, что мы проспали первый период, – цитирует сайт "Адмирала" Ржигу. – Со второго периода наша команда была лучше хозяев. Жалко, что не удалось забить голы. Мы создавали моменты. Хозяева чуть-чуть отступили от своей агрессивности, жесткости в зоне атаки, но прибавили в жесткости в зоне обороны. Мы не могли там пройти, не могли туда входить. Жалко. Матч был хороший, как игра плей-офф. Обе команды боролись за свое место. Жалко, что мы проиграли сегодня.