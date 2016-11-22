Милош Ржига: "Игроки "Слована" выкладываются в игре только на 80 процентов"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (0:3) отметил, что игроки его команды не полностью выкладываются на льду. Для словаков это поражение стало третьим подряд. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

- Поздравляю хозяев с победой, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Ржиги. - Я думаю, что заслуженной. Потому что это идет от матча к матчу. Наша команда с каждой своей ошибки получает гол и проигрывает свои игры. Если уже в четвертом матче забиваем только один гол, то не можем думать о победе. Хозяева выглядели увереннее, играли с огромным желанием. У нас этого желания только 80 процентов. Если мы хотим побеждать на выезде или в каждом матче, должны биться на 120 процентов, а этого у своей команды я не вижу.