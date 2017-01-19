Милош Ржига: "Игроки "Слована" стали играть увереннее"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:2) отметил, что команда продемонстрировала хорошую самоотдачу и единство действий. По словам специалиста, к окончанию регулярного чемпионата игроки стали действовать увереннее.

– Мы знали, что хозяева площадки готовились к игре с нами, для соперника это был первый домашний матч после 4 дней отдыха, - приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Ржиги. - Думаю, что играли очень здорово, налетели на нас, и в первую минуту мы получили гол. У соперника было еще много моментов, но я благодарю нашу команду за хорошую тактику, за отдачу, за командный дух – от первого до последнего игрока.

– Для вас это сюрприз – под конец сезона набрать такой хороший ход, или все-таки вы планомерно к этому шли?

– Вернулись травмированные игроки, команда играет в одном составе, звенья не меняются каждый матч, и это сразу сказывается на игре. Игроки стали увереннее, и, если раньше одна пятерка делала результат, то теперь результат показывают и третье, и четвертое звенья.