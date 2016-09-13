23:01 13 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "Если бы мне кто-то до матча сказал, что "Слован" сможет взять очко в Новосибирске, я бы не поверил"

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Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Сибири" (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил что рад и одному набранному очку.

– Если бы мне кто-то до матча сказал, что мы сможем взять очко в Новосибирске, я бы не поверил. Поздравляю "Сибирь", это очень сильная команда, – приводит слова Ржиги официальный сайт "Сибири". – Первая половина была в ее руках, а когда мы сравняли 2:2, матч уже выровнялся, и в некоторых моментах мы были даже сильнее. На буллитах уже понятно, это счастье и мастерство игроков. Я благодарю ребят, что сыграли такой хороший матч.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/articles/1641

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