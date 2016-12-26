Микулович расторг контракт с "Трактором", чтобы вернуться в Северную Америку

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года защитник Александр Микулович сообщил, что расторг контракт с "Трактором" и в ближайшее время уедет играть в Северную Америку. Вчера 20-летний воспитанник "Трактора" в результате обмена сменил "Куньлунь" на челябинскую команду.

- Буквально только что расторг контракт с "Трактором", - приводит "Р-Спорт" слова Микуловича. - Возвращаюсь в Северную Америку с целью пробиваться через минорные лиги в НХЛ. Лигу и клуб назвать пока не готов, это точно определится в ближайшие дни. Спасибо болельщикам "Трактора", которые меня поздравляли с возвращением, очень приятно это внимание. Не хочется их расстраивать, но такова судьба. Я обязательно сыграют за "Трактор", но всему свое время.

До текущего сезона Микулович выступал в юниорской лиге провинции Онтарио за клуб "Ниагара", в составе которого дебютировал в сезоне-2013/14. В этом сезоне защитник был в заявке "Куньлуня" в 41 матче, но вышел на лед лишь в семи и не сумел отметиться набранными очками. С 16 октября Микулович провел на льду одну смену длиной в 16 секунд.