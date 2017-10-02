Микс Индрашис стал капитаном рижского "Динамо"

Нападающий Микс Индрашис выбран капитаном рижского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба. Ранее обязанности капитана исполнял Гинтс Мейя.
Отмечается, что ассистентами капитана будут защитник Георгий Пуяц и форварды Микелис Редлихс, Колтон Гиллис и Мейя.
Напомним, "Динамо" рассталось с главным тренером Сандисом Озолиньшем, его пост занял Гиртс Анкипанс.
Дополнительная информация
https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/kapitan-komandi-stal-miks-indrashis
- Динамо Рига
- Георгий Пуяц
- Сандис Озолиньш
- Микелис Редлихс
- Гиртс Анкипанс
- Гинтс Мейя
- Микс Индрашис
- Колтон Гиллис
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