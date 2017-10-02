Микс Индрашис стал капитаном рижского "Динамо"

Нападающий Микс Индрашис выбран капитаном рижского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба. Ранее обязанности капитана исполнял Гинтс Мейя.

Отмечается, что ассистентами капитана будут защитник Георгий Пуяц и форварды Микелис Редлихс, Колтон Гиллис и Мейя.

Напомним, "Динамо" рассталось с главным тренером Сандисом Озолиньшем, его пост занял Гиртс Анкипанс.