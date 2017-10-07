Микс Индрашис: "Хоккеисты рижского "Динамо" стараются не думать о серии поражений"

Нападающий рижского "Динамо" Микс Индрашис в интервью "Известиям" отметил, что хоккеисты команды стараются не обращать на серию поражений. По мнению форварда, в состав хорошо вписался Николай Жердев.

- У "Динамо" была долгая серия поражений. За счет чего удалось дать бой ЦСКА?

- Мы очень серьезно отнеслись к этому матчу и самоотверженно играли, бросаясь под каждый удар. На такого соперника, как ЦСКА, настраиваться не нужно. Поэтому не могу сказать, что здесь как-то повлияла смена тренера.

- Шанс дожать армейцев у вас был?

- В некоторых моментах нам просто не везло. Были эпизоды, которые мы не довели до конца, хотя могли претендовать на большее. И еще нельзя было пропускать вторую шайбу сразу после перерыва. Но мы понимаем, что у хоккеистов ЦСКА класс и мастерство выше. Они умеют реализовывать свои возможности, создавать моменты и держать шайбу в атаке. А у нас был тяжелый период, серия поражений. Поэтому мы довольны игрой в Москве и заработанным очком.

- Непрерывная серия поражений не давит на игроков психологически?

- Мы стараемся не обращать на нее внимания. Перед игрой Гиртс Анкипанс попросил нас выбросить из головы все мысли о неудачах и сыграть в свою игру. Считаю, что мы показали содержательный хоккей. Но когда создавали моменты у чужих ворот, не могли "родить" голы.

- Как в коллективе приняли Николая Жердева?

- Отлично. Коля - хороший парень и большой мастер. Он только неделю находится в "Динамо", но уже нашел общий язык с ребятами и готов помогать команде.

- Судя по тому, что он начал комбинацию, с которой вы забросили шайбу в ворота ЦСКА, на льду взаимопонимание тоже налажено?

- В этом эпизоде все получилось удачно. Сейчас нас с Жердевым постоянно ставят вместе на большинство - тренер сразу предупредил, что я буду играть вместе с Николаем. Получается неплохо. Дальше будем стараться улучшать игру.