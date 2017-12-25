Микко Коскинен: "В прошлый раз встретил Рождество в Нижнекамске, и пришлось идти в закусочную. Других ресторанов не было"

Голкипер СКА Микко Коскинен рассказал, как празднует Рождество в России во время регулярного чемпионата КХЛ. Финн отметил, что во второй раз встретит праздник в Магнитогорске.

– Вот уже четыре года мы празднуем Рождество вдали от дома, – цитирует Iltalehti Коскинена. – Нехорошо, конечно, но посмотрим, как получится в этот раз. Второй раз я встречу праздник в Магнитогорске, можно сказать, что это уже традиция. В прошлый раз мы были в Нижнекамске, и пришлось идти в "Макдональдс", потому что других ресторанов просто не было.