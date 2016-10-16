Микко Коскинен: "Шестеркин играл хорошо, но сейчас я концентрируюсь на своей игре"

Голкипер СКА Микко Коскинен после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (5:1) отметил, что в начале поединка ему было тяжело из-за отсутствия игровой практики. Вратарь пропустил пять игр питерцев, в которых на лед выходил молодой голкипер Игорь Шестеркин.

- Я долго не играл, и сначала мне было тяжело, - приводит "Р-Спорт" слова Коскинена. - В последнем периоде я нашел свою игру и стал себя комфортнее чувствовать. Шестеркин играл хорошо, но сейчас я концентрируюсь на своей игре. Он установил отличный рекорд. Рад за него. Кроме того, это хорошо для команды