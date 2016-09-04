Микко Коскинен: "Самое главное для меня - победа команды"

Вратарь СКА Микко Коскинен после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (5:1) отметил, что игра получилась не самой яркой, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также финн рассказал, что в ближайшее время отправится в сборную, которая готовится к Кубку мира.

– Особо ярких впечатлений игра не оставила, – сказал Коскинен. – Мы добились хорошей трудовой победы, но в "регулярке" шестьдесят матчей, так что все еще впереди.

– Обидно, что не удалось отыграть "на ноль"?

– Я много раз повторял, что для меня самое важное – успех команды, общая победа. Не имеет большого значения, с каким счетом мы выигрываем – 1:0 или 7:6. Я счастлив, что сегодня удалось победить.

– В протоколе Игорь Шестеркин числился основным голкипером. Когда узнали, что вы играете сегодня?

– Странно, что Шестеркин был в протоколе. Мне сказали об этом уже несколько дней назад.

– Скоро стартует Кубок мира. С каким настроением отправляетесь в сборную?

– С большими ожиданиями. Кубок мира – мощный турнир. У сборной Финляндии хорошие шансы показать достойный результат.

– Когда вы едете в сборную? Полагается ли вам выходной перед этим?

– Я должен отправиться в расположение сборной прямо сейчас – у меня завтра с утра тренировка.