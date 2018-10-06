Михеев против Бобкова. Первый выпуск Лиги хоккейных шуток от "Авангарда"

Канал "Авангарда" на Youtube запустил новый проект по известному во всем мире формату "bad jokes telling" – Лигу хоккейных шуток.

В рамках юмористического поединка участники рассказывают друг другу плохие шутки. Главная цель – рассмешить соперника, за каждый смех которого игрок получает балл. Побеждает тот, кто наберет больше очков. В первом выпуске приняли участие форвард Илья Михеев и голкипер Игорь Бобков.

– Любите ли вы шутки так сильно, как их любим мы? А как насчет ПЛОХИХ шуток? Мы собрали лучшие из худших шуток про наших "ястребов" – и заставили их читать это. Результат необходимо увидеть всем! Правила таковы. Хоккеисты нашей команды читают плохие шутки, если один из участников засмеется – его соперник получает балл, – говорится в сообщении под первым выпуском.