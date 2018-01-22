Михеев – о матче с "Трактором": "Нужно навязать им свой хоккей, как в игре с "Магниткой"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором". По словам форварда, команде нужно избавиться от ошибок в своей зоне.

– Выдохнули после победы в Магнитке? – вопрос Михееву.

– Конечно, стало полегче. Мы ее долго ждали, эту победу, терпели, старались. Я думаю, заслужили.

– Тренер на пресс-конференции сказал, что команды немного не хватает на все 60 минут, но с "Металлургом" уже было получше. Тяжело привыкать к новым требованиям?

– Прежде всего, это от нас идет, потому что мы сами себе шайбы порой привозим. Матч в Новосибирске и две игры дома очень похожи: не удерживаем счет, пропускаем в третьем, теряем преимущество. Эти моменты надо убирать, ошибки давят на нас.

– Чувствуете пристальное внимание соперников к своему звену, дополнительный прессинг?

– Нет, все нормально. Если честно, ничего такого я не чувствую, пацаны, может, чувствуют (улыбается).

– Как надо играть с "Трактором", учитывая прошедший матч в Омске?

– Самое главное – убрать ошибки в своей зоне. Дома была хорошая игра, наша игра. Мы владели инициативой, было много прессинга, надо и сегодня показывать свой хоккей, но без ошибок. Сократить их до минимума. И, конечно, реализация. Нам нужна реализация, моментов много, надо навязать свой хоккей, как было с "Магниткой", у нас там был хороший темп.