Михал Йордан: "Возможно, сказался долгий перелет, хотя я не ищу оправдания"

Защитник "Амура" Михал Йордан после поражения от "Ак Барса" (0:3) в первом матче плей-офф Кубка Гагарина отметился, что соперник доминировал на льду, а у хабаровчан мало что получалось в атаке.

– Насколько были взвинчены, когда проиграли во Владивостоке и могли не попасть в плей-офф?

– Да, ситуация была не из приятных, – цитирует "Бизнес Online" Йордана. - Игра сложилась не в нашу сторону, соперник оказался упорным. Мы взяли всего очко. Конечно, это давило, но и конкурентам надо было брать очки, на них это также давило. Здорово, что все сложилось в нашу сторону.

– Атюшов заявил, что сегодня моментов было один-два.

– Мне сложно говорить, они доминировали, у нас мало, что получалось. Гол Влада Ушенина мог нам здорово помочь, но, увы, его отменили. Сыграли неважно, возможно, сказался долгий перелет, хотя я не ищу оправдания. Завтра надо будет сыграть иначе.

– Поделитесь как?

– Я же не тренер, будем ждать указаний. А так, надо больше блокировать бросков, ждать своих моментов и реализовывать их.