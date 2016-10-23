Михал Йордан: "В игре Ткачева и Дацюка есть определенное сходство"

Защитник "Ак Барса" Михал Йордан после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (3:1) отдал должное сопернику. Вместе с тем, игрок назвал победу своей команды заслуженной.

– Мы хорошо играли в первом периоде, потом немного расслабились, получалось не так хорошо, – приводит официальный сайт казанцев слова Йордана. – После этого забили еще один гол в третьем периоде и очень самоотверженно сыграли в защите. Мы блокировали броски, играли с большим желанием в своей зоне. Думаю, мы заслужили эту победу.

– Всего 14 бросков по воротам Галимова – это заслуга "Ак Барса" или недоработка "Нефтехимика?

– Не сказал бы, что "Нефтехимик" мало атаковал. Он провел много времени в нашей зоне, но мы играли самоотверженно, ложились под шайбу. Михаил Варнаков в одной смене заблокировал не меньше трех бросков. Это говорит о том, что команда бьется за победу.

– Вы играли в НХЛ против многих игроков. В игре Владимира Ткачева можно найти схожие черты с Павлом Дацюком?

– Владимир – очень умный центральный нападающий, который всегда знает, где нужно находиться в правильное время. Он хорошо выбирает позицию на площадке, хорошо играет в защите. Я бы сказал, что в их игре есть определенное сходство.