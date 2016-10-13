Михал Йордан: "Станислав Галимов сделал все, чтобы шайба не попала в наши ворота "

Защитник "Ак Барса" Михал Йордан после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:0) остался доволен своим дебютом в новой команде. 26-летний чех также поблагодарил болельщиков за поддержку, а Станислава Галимова – за уверенную игру в на последнем рубеже.

– Конечно, площадка отличается от той, что есть в НХЛ, – цитирует официальный сайт "Ак Барса" Йордана. – Хочу отметить казанских болельщиков – они большие молодцы. Я наслаждался игрой при такой поддержке. Думаю, мы сегодня сыграли хорошо. Станислав Галимов сделал все, чтобы шайба не залетела в ворота. Победа со счетом 3:0 – это здорово.

– Своей игрой довольны?

– Неплохо начал, но мог в некоторых моментах сыграть лучше. Буду готовиться к следующим матчам.

– Когда ждать ваш первый гол в КХЛ?

– Не думаю о своей результативности. Хочу выполнять задания, которые дает мне тренер. Стараюсь помогать команде побеждать. Я никогда не был игроком, который гнался за очками и голами. Мне хочется одерживать победы – это самое главное.

– Как удалось остановить лучшее большинство в КХЛ?

– Тренеры тщательно разбирали игру "Адмирала" в большинстве, так что мы были готовы, знали, как они будут играть. Плохо, что мы нахватали лишних удалений, ведь это могло привести к проблемам. Но удалось выстоять. Конечно, нужно сказать спасибо нашему вратарю Галимову.