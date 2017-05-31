Михал Йордан: "Сочетание моей фамилии и номера с Джорданом - это уже слишком"

Защитник "Амура" Михал Йордан рассказал, что играл под 23-м номером не из-за легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Игрок отметил, что в детстве ему нравился чешкий защитник Карел Рахунек, который и выступал под этим номером.

– Я почти тезка Майкла Джордана и играл под 23-м номером? Так совпало, – приводит официальный сайт "Амура" слова Йордана. – В детстве мне очень нравился чешский защитник Карел Рахунек, а он играл под номером 23. Поэтому и я его взял, когда был молодым. Но потом подумал, что сочетание моей фамилии и этого номера – это уже как-то слишком.

Прошлый сезон чех провел в "Ак Барсе", контракт с казанцами был расторгнут 23 мая по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2016/17 Йордан провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в девяти встречах Кубка Гагарина. До перехода в казанскую команду защитник выступал в НХЛ за "Каролину".