Михал Йордан: "Отдам своему сыну первую заброшенную в КХЛ шайбу"

Защитник "Ак Барса" Михал Йордан отметил, что отдаст своему сыну первую заброшенную в КХЛ шайбу. Чеху удалось отличиться голом в матче с "Автомобилистом" (5:0).

– Я отдам шайбу своему сыну. Он хранит все шайбы, которые я забрасывал в НХЛ, за сборную Чехии, – цитирует "Р-Спорт" Йордана. – Почему бросил в конце матча? Я не знал, сколько времени оставалось до конца игры. Шайба оказалась у меня на крюке, я решил бросить. К счастью, случился гол.

Мы играли очень хорошо. У соперника были моменты, но наш вратарь Эмиль Гарипов дал нам шанс победить, отбил несколько сложных бросков. Мы не упустили свои шансы, в отличие от "Автомобилиста". Впереди у нас три важных матча на выезде, и нам было важно победить сегодня перед перерывом.