Михал Йордан: "Количество чешских игроков стало одним из главных факторов при переходе в "Амур"

Защитник "Амура" Михал Йордан рассказал, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры в КХЛ, но хабаровский клуб предложил контракт быстрее всех. 26-летний игрок также добавил, что не хотел подписывать двусторонние соглашения с клубами НХЛ, чтобы не пришлось переезжать в другой город.

- В "Амуре" впервые буду выступать с тремя соотечественниками, – приводит официальный сайт команды слова Йордана. – Обычно в моих командах был только один чех, кроме меня – и в юниорской лиге Канады, и в НХЛ. Это здорово, что в Хабаровске рядом будет столько соотечественников. Скажу честно, это стало одним из главных факторов при подписании контракта именно с "Амуром".

После Кубка мира клубы НХЛ предлагали мне только двусторонние контракты, а я больше не хотел жить с мыслями о том, что в любой момент тебя могут отправить в АХЛ, в другой город. Поэтому и решил поиграть в КХЛ. У меня было несколько предложений, но "Амур" сориентировался быстрее всех и предложил мне контракт. Мне не хотелось долго ждать и определяться с местом работы, как это было в прошлом межсезонье. Я поговорил с чешскими парнями, разузнал у них про город, про команду. Услышал только хорошее.

Прошлый сезон чех провел в "Ак Барсе", контракт с казанцами был расторгнут 23 мая по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2016/17 Йордан провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в девяти встречах Кубка Гагарина. До перехода в казанскую команду защитник выступал в НХЛ за "Каролину".