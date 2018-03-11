Михал Йордан: "Игроки "Ак Барса" били меня всю серию? Я этого не заметил"

Защитник "Амура" Михал Йордан после поражения от "Ак Барса" (1:2) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что после забитого гола команда играла по установке тренера и ждала контратак.

– Ну, мы играли по установке, нам никак нельзя было дать им увеличить отрыв, поэтому забив, мы свернулись, ждали контратак, – цитирует Йордана "Бизнес Omline". – Думаю, здорово играли весь матч, единственное, что эта ошибка в случае второго гола, она нам нам стояла серии. Очень жаль, но это хоккей – игра ошибок.

– Как выстояли три последние минуты во втором периоде?

– Да, ребятам было нелегко, но хорошо, что они дали шанс команде на третий период. Здорово ловили на себя, контролировали периметр, я бы не сказал, что у Казани было много шансов. Да, они держали шайбу, бросали, но всё было не так опасно, мы контролировали ход событий.

– Игроки Казани постоянно вас били в этой серии.

– Я что-то особо не заметил, это плей-офф, все бьют всех. Серия была интересной, мало кто верил в нас. Здорово, что победили дома, первая победа в истории клуба. Первая игра у нас не получилась, зато последующие мы сражались, всё было близко, в шайбу. Мы должны гордиться собой, хороший сезон получился.