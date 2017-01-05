Михал Йордан: "Ак Барс" не использовал много моментов"

Защитник "Ак Барса" Михал Йордан поделился впечатлениями от матча с "Салаватом Юлаевым"​ (1:2 Б) посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, у команды были все шансы на другой итог.



– Мы потерпели очень обидное поражение. Перед игрой мы настраивались только на победу, очень хотели сегодня выиграть, так как это "зеленое дерби", - цитирует Йордана официальный сайт "Ак Барса". – Я уже успел ощутить на себе, что это. И у нас было больше шансов на победу сегодня. Считаю, что мы не использовали много моментов, у нас было три большинства во втором периоде, когда можно было делать счёт 2:0 или 3:0. Но это хоккей, нужно было реализовать свои шансы.



Мы показали неплохую игру, в чем-то превосходили соперника, но все равно не можем быть собой довольны, так как проиграли. У нас были отличные шансы на успех.