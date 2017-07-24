Михал Ржепик перешел в "Слован"

Состав "Слована" пополнил Михал Ржепик, сообщает официальный сайт словацкой команды. 28-летний нападающий ранее уже выступал в КХЛ за клубы "Лев" и "Трактор". Контракт чеха с клубом из Братиславы подписан до 30 апреля 2018 года.

В начале минувшего сезона Ржепик провел два матча в КХЛ за челябинский "Трактор". После он перебрался в пражскую "Спарту", где в 26 играх отметился восемью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

"Слован" в прошлом сезоне КХЛ занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.