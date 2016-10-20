Михаил Юньков: "Удаления чуть подкосили "Авангард"

Нападающий "Авангарда" Михаил Юньков считает, что удаления помешали его команде в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (5:2). Юньков добавил, что омичи настраивались на трудный матч.

– Настраивались на тяжелую игру. Тренер предупреждал, что будет сложно. Забили, выполнили установку тренера. Хорошо сыграли. Мы готовились играть на скорости, быстро открывались.

– Во втором периоде и "Северсталь" добавила и в скорости, и в жесткости.

– Удаления нас чуть подкосили. И поэтому инициатива перешла к сопернику. В третьем периоде и мы хотели забить, и они – отыграться. Соперник шел вперед, а мы ловили на контратаке. Зрителям, я думаю, было интересно.

– Впереди матч с набравшим ход СКА. Как с ними играть?

– Завтра тренер расскажет как. (Анна ЛЕВЧЕНКО)