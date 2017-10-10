Михаил Юньков: "Очень давно мечтал поиграть за "Салават"

Нападающий "Салавата Юлаева" Михаил Юньков отметил, что рад оказаться в уфимском клубе. Напомним, что в понедельник 31-летний форвард перешел из "Сочи" в команду из Башкортастана, подписав контракт на один сезон.

– Впечатления хорошие, рад попасть в эту команду, – цитирует клубная пресс-служба Юнькова. – Очень давно мечтал здесь поиграть. Первые впечатления? Тяжело, быстрые скорости, интенсивно все. На позитиве, классно все. Звено? Пока неизвестно. Завтра будет видно на раскатке. Хорошие партнеры сегодня.

– Почему мечтали?

– Всегда хотел поиграть в Уфе. Мне нравится, клуб хороший.

– Сам трансфер неожиданным стал?

– Да, не ожидал, думал, останусь в "Сочи". Но жизнь идет дальше. Я рад попасть сюда.

– Кому первым позвонили, когда стало известно, что перешли в "Салават"?

– Агенту! (смеется) Нет, из Уфы ни с кем не общался, Илюха Зубов только позвонил сразу.

– Уже известно, сыграете ли вы завтра с Минском?

– Нет, пока неизвестно.