Михаил Юньков: "На Новый год выпью детского шампанского"

Нападающий "Авангарда" Михаил Юньков после победы над "Трактором" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, как будет праздновать Новый год. По его словам, график не позволит сильно расслабиться.

– Сегодня хорошо отработали в обороне, выполнили установку тренера, – отметил Юньков.

– Вы поучаствовали в двух шайбах, особенно здорово в первой. Как прокомментируете этот момент?

– В первом случае удержал шайбу. Выиграли борьбу, Максим Пестушко хорошо открылся. Увидел его и отдал. Вообще сегодня вся команда сыграла здорово.

– Как команда проведет новогодние праздники?

– Как скажут. Тренируемся каждый день, третьего уже игра. Выпить позволю себе детское шампанское. Отмечать буду дома с женой и ребенком. Все как у всех. (Анна ЛЕВЧЕНКО)