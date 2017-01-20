01:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Михаил Юньков: "Эмоций не хватает. Как говорится, такой календарь"

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Нападающий "Авангарда" Михаил Юньков после поражения от магнитогорского "Металлурга" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на усталость. На его словам, очень плотный календарь.

– Мы провели два разных матча. Первый играли хорошо, получилось навязать свою игру. Во втором не знаю, что пошло не так… Наверное, сил не хватило, – цитирует Юнькова официальный сайт "Магнитки". – Чуть-чуть мы уступали в скорости, совершили ненужные ошибки, поэтому пропустили.

Спаренные матчи? Тяжело, конечно, вторую игру, потому что поздно заканчиваешь. В одиннадцать вечера уходишь из дворца, полночи не спишь, потом надо уже утром на раскатку – и опять настраиваться. Эмоций не хватает. Как говорится, такой календарь. Не мы его придумали, для нас самое главное – выходить и играть.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/

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