Михаил Юньков: "Эмоций не хватает. Как говорится, такой календарь"

Нападающий "Авангарда" Михаил Юньков после поражения от магнитогорского "Металлурга" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на усталость. На его словам, очень плотный календарь.



– Мы провели два разных матча. Первый играли хорошо, получилось навязать свою игру. Во втором не знаю, что пошло не так… Наверное, сил не хватило, – цитирует Юнькова официальный сайт "Магнитки". – Чуть-чуть мы уступали в скорости, совершили ненужные ошибки, поэтому пропустили.



Спаренные матчи? Тяжело, конечно, вторую игру, потому что поздно заканчиваешь. В одиннадцать вечера уходишь из дворца, полночи не спишь, потом надо уже утром на раскатку – и опять настраиваться. Эмоций не хватает. Как говорится, такой календарь. Не мы его придумали, для нас самое главное – выходить и играть.