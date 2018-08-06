Михаил Воропаев: "Авангард" не связывался с "Сочи" по поводу арены"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев в интервью "СЭ" отметил, что не знает о планах "Авангарда" проводить матчи в этом городе.

– Если "Авангард" вдруг будет играть в Сочи – каков будет эффект?

– У нас относительно небольшой город. И сложно сказать, как поделится аудитория. Здесь живет много в прошлом омичей. Это не секрет. Которые за "Авангард" активно болеют, когда он сюда приезжает. Какая-то аудитория у них точно будет. Как повлияет на нас – не знаю. С нами "Авангард" не связывался. Мы не владельцы спортсооружения, чего с нами-то связываться? (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Сергея Воропаева