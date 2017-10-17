Михаил Варнаков: "Когда играл за "Ак Барс", настроя на "Салават Юлаев" не было"

Нападающий московского "Динамо" Михаил Варнаков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" в интервью "Известиям" отметил, что за время выступления в Казани не проникся местными дерби. По его словам, особого настроя на игры с Уфой у него не было.

- Вам предстоит встреча с "Салаватом Юлаевым". Еще осталось отношение к нему как к принципиальному сопернику после нескольких лет игры за "Ак Барс"?

- Честно говоря, у меня и во времена выступления за "Ак Барс" не было особого настроя ни на "зеленое дерби" с "Салаватом", ни на дерби Татарстана против "Нефтехимика". Я все-таки в первую очередь торпедовец, так как родился и начинал игровую карьеру в Нижнем Новгороде. Для меня тамошние противостояния принципиальны. В "Ак Барсе" я все-таки не до конца проникся атмосферой столь знаковых для них матчей.

- "Салават Юлаев" показывает неважные результаты в последние недели. С чем связываете их кризис?

- С тем, что календарь КХЛ плотный, все играют с интервалом в два дня. И почти у всех есть такие спады - у кого-то большие, у кого-то менее длительные. Так что здесь нам не надо обольщаться - очевидно, что "Салават" опасен в любом своем состоянии. Надо максимально серьезно и дисциплинированно подойти к этой игре, чтобы избежать ошибок, приведших к поражению от "Нефтехимика".