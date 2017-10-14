Михаил Варнаков: "Динамо" побеждает по буллитам благодаря везению и Еременко"

Форвард московского "Динамо" Михаил Варнаков назвал залогом побед в сериях буллитов в матчах регулярного чемпионата КХЛ везение и уверенную игру вратаря Александра Еременко. В пятницу, 13 октября, бело-голубые одержали победу над "Сочи" (4:3Б).

Отметим, что столичная команда в сезоне-2017/18 в четырех матчах, в которых победитель выявляется по буллитам, не потерпела ни одного поражения.

- Буллиты - это не только мастерство, но и везение. У нас есть неплохие исполнители, да и Еременко часто выручает", - цитирует ТАСС Варнакова. - Сложная игра (против "Сочи". - Прим. "СЭ"), может быть, мы расслабились во втором периоде, но у соперника залетели все броски за эти несколько минут. Надо было играть более дисциплинированно и не допускать такого. Не могу сказать, что у меня началась белая полоса - просто необходимо стараться идти на ворота и все получится.

После 22 матчей регулярного чемпионата "Динамо" занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 35 очков. Следующим соперником бело-голубых станет "Нефтехимик". Игра состоится 15 октября.