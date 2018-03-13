Михаил Сидоров: "Конечно, буду смотреть седьмой матч "Салавата" и "Авангарда"

Защитник "Ак Барса" Михаил Сидоров в интервью официальному сайту клуба рассказал, что будет смотреть седьмой матч серии плей-офф между "Салаватом Юлаевым" и "Авангардом". Также хоккеист отметил, что не жаждет взять реванша у магнитогорского "Металлурга".
– Здоровье немного лучше, чем пару дней назад. Сейчас буду окончательно восстанавливаться к играм. Думаю, успею восстановиться к пятнице.
– Как физически себя ощущаете после перелетов в Хабаровск?
– Все нормально. Всем тяжело, все летают. В следующем раунде тоже придется лететь. Правда, не так далеко.
– Кто больше запомнился по регулярному чемпионату – "Магнитка" или "Авангард"?
– Непонятно. Но нам выбирать не приходится – как они сыграют, так и начнем. Нам без разницы.
– Может, хочется взять реванш у "Магнитки"?
– Нет, таких желаний нет.
– Седьмой матч в Уфе будете смотреть?
– Да, конечно.