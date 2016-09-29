Михаил Плотников: "Первая шайба – самая тяжелая в сезоне"

Нападающий "Спартака" Михаил Плотников после победы над "Автомобилистом" (3:0) рассказал, с чем связано большое количество удалений у его команды, а также отметил, что ему не тяжело было перестроиться по ходу матча на игру в первом звене.

– Мы хорошо сыграли в обороне, все ребята выкладывались, старались. В итоге из-за удаления Радила и травмы Потапова перешли на игру в три звена. У всех прибавилось времени на площадке, стало тяжеловато. Но мы помогали друг другу.

– Сложно было перестроиться на игру в первом звене?

– Да нет. Не особо тяжело. Лещенко – шикарный крайний, а со Стоа я выступал в Новокузнецке, так что знаю, как он играет. Надеюсь, после первый шайбы у меня пойдёт игра, всё-таки первая – самая тяжёлая в сезоне.

– После поражения от "Югры" насколько важно было выиграть, причем всухую?

– Мы должны выигрывать каждый матч, если хотим попасть в плей-офф. Дело даже не в обидных поражениях.

– С чем связано большое количество удалений?

– Промолчу по этому поводу. Я не считаю, что мы даём сопернику много шансов в связи с этим. Количество удалений соответствовало накалу матча. У обеих команд было много борьбы. Свенссон сегодня отыграл на ноль, он большой молодец. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)