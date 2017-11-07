Михаил Науменков: "Получаю кайф от матчей против СКА в КХЛ"

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной России Михаил Науменков отметил, что его радует большое представительство армейцев в национальной команде. Хоккеист также добавил, что получает удовольствие от игр со СКА.

– Радует большое представительство ЦСКА в олимпийской сборной?

– Да (улыбается). Все друзья и знакомые в одной команде. Команда у нас очень сильная.

– Как оценили прошедший отрезок чемпионата?

– Хорошо, но есть моменты, над которыми нужно поработать.

– Игры со СКА не получились?

– Обидно проигрывать в таких больших встречах, ведь ты их ждешь и готовишься к ним. Когда выходишь на лед против такой команды, сам получаешь кайф от уровня матча. Если уступаешь, то понимаешь, что нужно работать и улучшать свою игру.

– Можно сравнить уровень матчей со СКА и Кубка Германии?

– Конечно. Игра в сборной сама по себе – уровень. С американцами будет отличный жесткий матч, каждый проверит себя и свои бойцовские качества.

– Илья Воробьев в вашей команде придаст ответственности?

– Ответственность в любом случае была бы. Вызов – уже ответственность. Воробьев в команде – это хорошо. Будет дополнительно подсказывать, будем общаться. (Евгений БЕЛОУСОВ)