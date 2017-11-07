Михаил Науменков: "Получаю кайф от матчей против СКА в КХЛ"

Защитник ЦСКА и олимпийской сборной России Михаил Науменков отметил, что его радует большое представительство армейцев в национальной команде. Хоккеист также добавил, что получает удовольствие от игр со СКА.
– Радует большое представительство ЦСКА в олимпийской сборной?
– Да (улыбается). Все друзья и знакомые в одной команде. Команда у нас очень сильная.
– Как оценили прошедший отрезок чемпионата?
– Хорошо, но есть моменты, над которыми нужно поработать.
– Игры со СКА не получились?
– Обидно проигрывать в таких больших встречах, ведь ты их ждешь и готовишься к ним. Когда выходишь на лед против такой команды, сам получаешь кайф от уровня матча. Если уступаешь, то понимаешь, что нужно работать и улучшать свою игру.
– Можно сравнить уровень матчей со СКА и Кубка Германии?
– Конечно. Игра в сборной сама по себе – уровень. С американцами будет отличный жесткий матч, каждый проверит себя и свои бойцовские качества.
– Илья Воробьев в вашей команде придаст ответственности?
– Ответственность в любом случае была бы. Вызов – уже ответственность. Воробьев в команде – это хорошо. Будет дополнительно подсказывать, будем общаться. (Евгений БЕЛОУСОВ)