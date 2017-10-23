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Михаил Науменков: "Ответим ли СКА в плей-офф? Как бог даст"


Защитник ЦСКА Михаил Науменков выразил удовлетворение игрой команды в первых двух периодах матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5). Также он отметил атмосферу на арене.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:5. Павел ДАЦЮК (слева) и Илья КОВАЛЬЧУК забросили на двоих четыре шайбы.Ковальчук и Дацюк в огне. ЦСКА не нашел аргументов против СКА

– Конечно, Питер сегодня заслужил победу, – заявил Науменков. – Везет сильнейшим, но мне понравилось, как мы играли в первых двух периодах.

– Хотелось бы чаще встречаться со СКА в регулярке?

– Еще после первого матча все об этом говорили, что всего два матча в чемпионате между ЦСКА и СКА. Видите, пришел болельщик, была хорошая атмосфера на стадионе. Это редкость, по крайней мере, у нас. Дополнительная поддержка была.

– В плей-офф ответите СКА за два поражения?

– Как бог даст.

– Сегодня ваша команда действовала лучше, чем в первом матче?

– Я не играл в том матче, в принципе, два периода контролировали игру.

– Судя по табло, проиграли сегодня Дацюку и Ковальчуку.

Войнов еще забил. Если так разбираться, то да, ребята здорово сыграли, но отдельно нельзя выделять. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - СКА

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