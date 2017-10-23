Михаил Науменков: "Ответим ли СКА в плей-офф? Как бог даст"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков выразил удовлетворение игрой команды в первых двух периодах матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5). Также он отметил атмосферу на арене.
– Конечно, Питер сегодня заслужил победу, – заявил Науменков. – Везет сильнейшим, но мне понравилось, как мы играли в первых двух периодах.
– Хотелось бы чаще встречаться со СКА в регулярке?
– Еще после первого матча все об этом говорили, что всего два матча в чемпионате между ЦСКА и СКА. Видите, пришел болельщик, была хорошая атмосфера на стадионе. Это редкость, по крайней мере, у нас. Дополнительная поддержка была.
– В плей-офф ответите СКА за два поражения?
– Как бог даст.
– Сегодня ваша команда действовала лучше, чем в первом матче?
– Я не играл в том матче, в принципе, два периода контролировали игру.
– Судя по табло, проиграли сегодня Дацюку и Ковальчуку.
– Войнов еще забил. Если так разбираться, то да, ребята здорово сыграли, но отдельно нельзя выделять. (Евгений БЕЛОУСОВ)