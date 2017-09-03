Михаил Мамкин: "Сочи" превзошел "Ак Барс" по всем компонентам"

Защитник "Сочи" Михаил Мамкин после победы над "Ак Барсом" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провела хорошую игру. По его словам, сочинцы доказали, что могут обыграть любого соперника.

– Хорошая игра, мы все хорошо отработали, – приводит пресс-служба южан слова Мамкина. – Доказали, что можем побеждать любую команду, вне зависимости от того, на какой строчке в турнирной таблице она находится.

– Каково выходить на лед после такой неприятной предыдущей игры?

– Да, это был сильный удар и для меня, и для всей команды в целом. Для меня он был сильным потому, что я сейчас проживаю в Башкирии и много друзей пришли на хоккей. И увидеть такое – это было сильно… Команда собралась, вышла в полной боевой готовности.

– Что повлияло на результат, в чем факторы успеха?

– Самое главное в том, что каждый бился друг за друга, за команду. Мы выиграли всю борьбу, мы были лучше по броскам, по вбрасываниям. По всем компонентам мы превосходили "Ак Барс", так что результат на табло.