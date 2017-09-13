Михаил Мальцев: "КХЛ и ВХЛ не день и ночь. В "Вышке" игроки кое-где быстрее бегают"

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился впечатлениями от победы над "Автомобилистом" (6:2). Отметим, что это был второй для 19-летнего Мальцева матч в КХЛ.

– В первом матче с "Ладой" вообще не понимал, что происходит. С "Автомобилистом" чувствовал себя увереннее, хотя и волновался. Все ребята поддерживали. В принципе, понимал, какой будет уровень. В Сочи на предсезонном турнире выходил на весь матч. КХЛ и ВХЛ – не день и ночь. В "Вышке" игроки кое-где даже побыстрее бегают, но здесь поумнее: остановятся, пас отдадут. Там все-таки североамериканский хоккей. Ярких советов от Ковальчука и Дацюка не было. Обычно партнеры по звену говорят, как лучше играть. Хотим продолжать победную серию. Думаю, "Магнитка" будет самым сложным соперником. Сегодня поставил бы себе четыре с минусом. Робость, наверное, не позволяет больше бросать, - сказал Мальцев. (Игорь ЕРОНКО)