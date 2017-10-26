Михаил Григорьев - о серии поражений "Торпедо": "Может, в церковь сходить?"

Защитник "Торпедо" Михаил Григорьев после поражения от "Югры" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда попробует прервать четырехматчевую серию поражений в следующей игре турнира против "Сибири".

– Проиграли, потому что не использовали свои моменты. Моментов-то хватает, а вот голы... Забрасываем по одной шайбе за матч – это просто никуда не годится.

– Но ведь даже при одной заброшенной шайбе в матче с "Югрой" могли довести матч до победы.

– Могли. Ведь как залетела шайба в наши ворота – по-моему, от конька защитника. Опять немного не повезло.

– Следующий соперник – "Сибирь", которую в этом сезоне вы обыгрывали в гостях.

– Будем стараться прервать серию неудач. Мы ведь со всеми командами вроде бы играем неплохо, но, повторюсь, очень плохо реализуем свои моменты и теряем очки. Что-то надо поменять. Может, в церковь сходить? В любом случае, предстоит еще много работы.