Михаил Григоренко: "Я ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко в интервью клубной пресс-службе отметил, что был очень рад отличиться в первом же матче плей-офф против "Спартака" (6:0). Также он заявил, что нисколько не жалеет, что принял решение вернуться в Россию летом прошлого года.



– Летом, после известий о вашем переходе в стан армейцев в прессе можно было увидеть словосочетание "перезапуск карьеры". Получился ли он?



– Я бы не называл это перезапуском, скорее стечением обстоятельств, которое привело к возвращению в ЦСКА. Я доволен тем, как все складывается. Наша команда удачно выступает, играем и ставим перед собой самые высокие задачи. Возможность выступить на Олимпиаде – также одна из таких задач и причин для возвращения. Я ни в коем случае не жалею о том, что вернулся в Россию.



– Михаил, это ваш первый сезон в КХЛ. Подведите итоги регулярного чемпионата.



– Были и спады, и, наоборот, хорошие отрезки, в которых удавалось набирать очки. Если посмотреть на нашу команду, то у нас все звенья вносят свой вклад. Неплохо сыграли сезон, выиграли свой дивизион. Сейчас первый раунд прошли достаточно удачно ("Спартак" со счетом 4-0 в серии. – Прим. "СЭ"). Очень рад, что удалось забросить сразу в первом матче плей-офф, и надеюсь, что смогу перенести это и на "Йокерит".



– Можете назвать самый запомнившийся матч регулярки?



– Конечно, первая игра сезона против СКА запомнилась больше всего. Хоть мы и проиграли, но ее я точно буду помнить – для меня это первый матч и первая заброшенная шайба в КХЛ.



23-летний Григоренко в нынешнем сезоне КХЛ провел 49 матчей, в которых набрал 26 (13+13) очков.